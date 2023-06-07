В США проверят, законно ли принц Гарри получил американскую визу

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Министерство внутренней безопасности США получило запрос аналитического центра Heritage Foundation, потребовавшего оценить законность выдачи американской визы принцу Гарри, сообщает телеканал CNN.

В центре требуют разобраться, законно ли герцог Сассекский получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в своих мемуарах в употреблении наркотиков. Этот факт может быть основанием для отказа в выдаче документов.

Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают это дело как часть кампании по установлению фактов несоблюдения законодательства министерством внутренней безопасности США. Ведомство, в свою очередь, обещает обработать запрос Heritage Foundation в течение недели.

Принц Гарри признался в автобиографии, получившей название "Запасной", что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. В мемуарах он рассказал, что после смерти его матери, принцессы Дианы, он начать выпивать и даже попробовал тяжелые наркотики.

Принц Гарри написал книгу "Запасной" в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером. Мемуары поступили в продажу 10 января этого года и сразу обрели широкую популярность.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III лишил своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа в Виндзоре из-за его мемуаров. Ключи от коттеджа Фрогмор были переданы принцу Эндрю, который утратил многие титулы из-за обвинений в изнасиловании.

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