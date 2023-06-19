Меган Маркл может подписать контракт с Dior – СМИ

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Меган Маркл может заключить сделку с французским модным домом Dior. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника издания, голливудское PR-агентство William Morris Endeavor во главе с менеджером Ари Эмануэлем хотят изменить имидж Маркл, сделать его "более респектабельным". Это нужно, чтобы лицо герцогини Сассекской появлялось на обложках глянца и рекламных билбордах по всему миру, а не в таблоидах.

По мнению инсайдера, Маркл специально не появилась на коронации Карла III и в суде, когда принц Гарри давал показания в деле против Mirror Group.

"Меган поступила мудро, дистанцировавшись от ядовитых драм своего мужа. Это женщина, которая постоянно движется вперед. Речь идет о создании глобального бренда. Скоро будет объявлено о крупных сделках", – заключил собеседник издания.

Герцог и герцогиня Сассекские, а также мать Маркл чуть не попали в аварию в ночь с 16 на 17 мая, когда возвращались с ежегодной церемонии вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке.

В пресс-службе принца Гарри отметили, что фотографы преследовали автомобиль более двух часов, несколько раз он чуть не столкнулся с другими машинами, едва не наехал на пешеходов и сотрудников полиции.

При этом водитель такси, который их вез, не считает, что за ними вели погоню папарацци. Он отметил, что чувствовал себя безопасно во время поездки.

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