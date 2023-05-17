Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в автоаварию, как принцесса Диана

Фото: ТАСС/AP/Rolf Vennenbernd

Принц Гарри, его жена Меган Маркл и мать Маркл Дория Рэгланд едва не попали в аварию после того, как их начали преследовать фотожурналисты. Об этом сообщает Sky News.

В ночь с 16 на 17 мая герцог и герцогиня Сассекские, а также мать Маркл возвращались с ежегодной церемонии вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке, на которой Маркл смогла получить награду. После этого за автомобилем королевской семьи началась погоня, указано в публикации.

В пресс-службе принца Гарри отметили, что фотографы преследовали автомобиль более двух часов, несколько раз он чуть не столкнулся с другими машинами, едва не наехал на пешеходов и сотрудников полиции.

"Статус публичного человека всегда сопряжен с определенным уровнем интереса со стороны общества, но это не должно ни при каких обстоятельствах создавать угрозу для чьей бы то ни было безопасности", – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что ситуация могла выйти из-под контроля и привести к трагическим последствиям, поскольку в 1997 году в Париже при похожих обстоятельствах погибла мать Гарри принцесса Диана.

Как отметил репортер Омид Скоби, фотографы преследовали автомобиль принца Гарри и заезжали на тротуары, ехали на красный свет, двигались по встречным полосам и создавали другие аварийные ситуации для того, чтобы сделать фотографии.

Эти фотографии на следующее утро появились в британской The Daily Mail, но вскоре были удалены с сайта, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри оказался самым популярным членом британской королевской семьи в США.

Согласно исследованиям, его деятельность одобряет треть опрошенных жителей США из 36 штатов. Нынешний король Великобритании Карл III получил только 10,8% голосов, заняв пятую строчку рейтинга.

