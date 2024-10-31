Депутат Матвеев: парламентарии должны быть сдержаны в вопросе запрета хиджабов

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Парламентариям необходимо быть сдержанными при обсуждении таких острых вопросов, как запрет хиджабов, считает депутат Михаил Матвеев. Так он отреагировал на недавнее заявление депутата Султана Хамзаева, который назвал чиновников во Владимирской области идиотами из-за принятого запрета. Об этом сообщает News.ru.

"С одной стороны, полномочия депутата Госдумы не ограничиваются его территорией. Любые обращения, поступающие со всей страны по поводу ситуаций, в которые депутат считает нужным вмешиваться, это право каждого депутата. С другой стороны, считаю, что в таких деликатных вопросах депутату нужно проявлять дополнительную сдержанность", – подчеркнул он.

Матвеев сделал акцент на том, что оскорбления не помогут в решении вопроса. Если же нужно высказать взаимные претензии, для этого есть закрытые части заседания, напомнил он. Однако это не тот вопрос, по которому каждый должен высказывать свое мнение, резюмировал парламентарий.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить школьникам хиджабы, никабы и прочие элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Соответствующие изменения были внесены в постановление области о типовых требованиях к одежде школьников.

Законопроект, позволяющий образовательным учреждениям запрещать любую религиозную одежду в своих стенах, внес в Госдуму вице-спикер ГД Владислав Даванков. В свою очередь, замглавы правительства Чечни Адам Делимханов заявил, что данный законопроект прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.