Школьникам во Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы

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Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить школьникам хиджабы, никабы и прочие элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения были внесены в постановление области о типовых требованиях к одежде школьников.

"Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", – говорится в документе.

Законопроект, позволяющий школам запрещать любую религиозную одежду в своих стенах, внес в Госдуму вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Согласно инициативе, образовательные организации могут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные и региональные депутаты смогут вводить ограничения на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

Замглавы правительства Чечни Адам Делимханов заявил, что данный законопроект прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.

В середине сентября российской правительство не поддержало законопроект, отметив, что он нуждается в существенной доработке.