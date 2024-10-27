01:38Регионы
Школьникам во Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить школьникам хиджабы, никабы и прочие элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения были внесены в постановление области о типовых требованиях к одежде школьников.
"Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", – говорится в документе.
Законопроект, позволяющий школам запрещать любую религиозную одежду в своих стенах, внес в Госдуму вице-спикер ГД Владислав Даванков.
Согласно инициативе, образовательные организации могут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные и региональные депутаты смогут вводить ограничения на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.
Замглавы правительства Чечни Адам Делимханов заявил, что данный законопроект прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.
В середине сентября российской правительство не поддержало законопроект, отметив, что он нуждается в существенной доработке.