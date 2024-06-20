В Таджикистане официально запретили носить чуждую культуре народа одежду

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий ношение чуждой национальной культуре одежды, а также расточительство и традиционные детские гулянья в мусульманские праздники, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Власти страны уточнили, что принятие закона позволит защитить подлинные ценности национальной культуры, предотвратит суеверие и предрассудки, а также излишества и расточительность при проведении торжеств и обрядов. Это также повысит духовность и социально-экономический уровень в Таджикистане.

Кроме того, закон поспособствует защите прав и свобод ребенка, обучению и воспитанию в младшем поколении духа гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям.

Ранее депутат Госдумы, заместитель главы правительства Чечни Адам Делимханов пообещал доходчиво объяснить смысл религиозных традиционных ценностей вице-спикеру ГД Владиславу Даванкову, который внес законопроект, позволяющий школам запрещать любую религиозную одежду в своих стенах.

Он отметил, что инициатива Даванкова в условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны стран Запада может внести раскол в российское общество, и напомнил, что в православии женщинам также положено носить платок.