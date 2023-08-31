Детей в мусульманской одежде не будут пускать в школы Франции

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Детей, которые будут в мусульманской одежде, больше не пустят в школы Франции с начала нового учебного года. Об этом заявил в эфире радиостанции France Inter министр образования по делам молодежи страны Габриэль Атталь.

"Учащиеся, приходящие в школу в абайе или камисе, не смогут войти в класс, но их будут приветствовать в школах, сотрудникам которых придется объяснять им смысл этого запрета с начала учебного года", – сообщил министр, отметив, что секуляризм является одной из фундаментальных ценностей школ во Франции.

По словам главы ведомства, некоторым для понимания этого правила нужно будет несколько дней.

Во Франции новый учебный год начинается с 4 сентября.

Ранее мусульманкам, которые планируют приехать на работу в Россию, разрешили фотографироваться для визовых документов в головных уборах – хиджабах. При этом если есть медицинские показания, то на глаза можно надеть темные очки или повязку.

"Вечер": Лидер российских мусульман просит разрешить в школах хиджабы