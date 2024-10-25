Ученицам уссурийской школы запретили носить брюки

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Прокуратура Приморского края организовала проверку после сообщений о том, что в одной из школ Уссурийска ученицам запретили носить брюки. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Местные издания и телеграм-каналы сообщали, что в школе № 32 Уссурийска девочкам запретили носить на уроках брюки. Предположительно, запрет был связан с тем, что ученицы носили мешковатые штаны вместо классических брюк. Эта история вызвала общественный резонанс.

В прокуратуре напомнили, что приказ департамента образования и науки установил возможность ношения школьницами юбок, брюк и сарафанов. Вместе с тем школы вправе устанавливать спецтребования к видам школьной одежды, детализируя их и приводя к единообразию, добавили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят локальные акты школ Уссурийска на предмет соответствия региональному законодательству.

Ранее прокуратура Сахалинской области организовала проверку после того, как в одной из местных школ ученикам показывали видео аборта. Правоохранители оценят работу сотрудников школы на предмет соблюдения законодательства об образовании. Видео с процессом медицинского прерывания беременности показывалось учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина. При этом демонстрация аборта школьникам не согласовывалась с Минздравом или другими профильными организациями.