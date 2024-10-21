Школы Сыктывкара приостановят работу в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школы Сыктывкара приостанавливают работу с 22 октября в связи с ростом заболевания гриппом и ОРВИ у детей, сообщили власти Республики Коми в своем телеграм-канале.

Местные власти приняли решение по рекомендациям Роспотребнадзора. Образовательные учреждения будут закрыты до 26 октября.

"Организациям дополнительного образования, физкультурно-спортивным и культурным учреждениям также рекомендовано приостановить образовательный процесс", – говорится в сообщении пресс-службы республики.

В данный момент в семи школах и трех гимназиях Сыктывкара обнаружены групповые очаги заболеваемости.

Ранее стало известно, что всплеск заболеваемости пневмонией выявлен сразу в 16 российских регионах: Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также на Камчатке и в Алтайском крае, Удмуртии и Коми.

В детских садах и школах российских регионов, где уже произошел всплеск пневмонии, ввели "утренние фильтры", выявляющие у людей симптомы заболевания.