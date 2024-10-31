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31 октября, 12:29

Общество

Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии по поводу хиджабов в школах

Фото: kremlin.ru

Кремль не участвует в дискуссии по поводу хиджабов в школах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, вопрос о хиджабах находится в компетенции региональных властей.

"Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие", – подчеркнул политик.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить школьникам хиджабы, никабы и прочие элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Соответствующие изменения были внесены в постановление области о типовых требованиях к одежде школьников.

Законопроект, позволяющий школам запрещать любую религиозную одежду в своих стенах, внес в Госдуму вице-спикер ГД Владислав Даванков. Согласно инициативе, образовательные организации могут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики.

В свою очередь, замглавы правительства Чечни Адам Делимханов заявил, что данный законопроект прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.

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