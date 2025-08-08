Автоюрист Воропаев: Mos ID защитит каршеринговые аккаунты от взлома

Пользователи столичного каршеринга будут обязаны проходить верификацию через Mos ID с 1 сентября 2025 года, сообщили власти города. Как эти изменения повлияют на ситуацию на дорогах – в материале Москвы 24.

Подтверждение личности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи каршеринга будут обязаны проходить верификацию аккаунтов с помощью Mos ID с 1 сентября 2025 года, рассказал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тысяч поездок, помогая тысячам людей передвигаться без личного автомобиля. Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID.

Собянин напомнил, такая мера уже действует для водителей электросамокатов и курьеров. Она успела показать свою эффективность: по словам мэра, с начала сезона аварийность снизилась на 60%.

Отмечается, что верификация через Mos ID позволит выявлять нарушителей правил дорожного движения и ограничивать им доступ к аренде. Также можно будет оперативно устанавливать личность виновников ДТП и других чрезвычайных ситуаций, сообщили городские власти.

Для прохождения верификации необходимо иметь полностью заполненную учетную запись на портале mos.ru. Подтвердить ее или с нуля зарегистрироваться на сайте можно уже сейчас с помощью мобильного номера телефона российского оператора связи. При этом пройти верификацию водители каршеринга смогут до ноября 2025 года.

Без этой процедуры доступ к сервисам каршеринга будет приостановлен до момента ее прохождения, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москва занимает первое место по величине автопарка каршеринговых автомобилей – он насчитывает свыше 40 тысяч машин. Их средний возраст составляет полтора года, что делает столичный парк одним из самых молодых в Европе. Ежедневно москвичи совершают свыше 150 тысяч поездок на арендных автомобилях, при этом каждую машину берут около 5–6 раз в сутки.



Защита аккаунтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Эксперты перечислили несколько аспектов, в которых верификация через Mos ID сможет повысить безопасность всех участников дорожного движения. Прежде всего дополнительная проверка личности защитит аккаунты пользователей столичных операторов от несанкционированного доступа, а также позволит точнее выявлять фальшивые учетные записи, рассказал в беседе с Москвой 24 автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

"Эта мера прежде всего направлена на то, чтобы убрать из каршерингов несовершеннолетних, которые сначала взламывают чужие учетки, а затем попадают в тяжелые ДТП на дорогах", – объяснил эксперт.

Еще один потенциальный вектор использования Mos ID – более точное выявление и блокировка аккаунтов с чужими или фальшивыми правами, рассказал в беседе с Москвой 24 ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

"Операторы каршеринга и сейчас изучают паспорт и водительские права клиента, однако верификация через госпортал открывает больше возможностей, чтобы проверить их подлинность и реальный срок действия, имеющиеся ограничения и отсеять аккаунты "мертвых душ", – пояснил Борисов.

Введение верификации как для электросамокатов, так и каршеринга позволит унифицировать подход ко всему арендному транспорту в Москве. При этом Mos ID постепенно становится универсальным ключом доступа ко всем услугам, заключил Борисов.