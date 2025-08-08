Автоюрист Воропаев: Mos ID защитит каршеринговые аккаунты от взлома

Пользователи столичного каршеринга будут обязаны проходить верификацию через Mos ID с 1 сентября 2025 года, сообщили власти города. Как эти изменения повлияют на ситуацию на дорогах – в материале Москвы 24.
Подтверждение личности
Пользователи каршеринга будут обязаны проходить верификацию аккаунтов с помощью Mos ID с 1 сентября 2025 года, рассказал Сергей Собянин.
Собянин напомнил, такая мера уже действует для водителей электросамокатов и курьеров. Она успела показать свою эффективность: по словам мэра, с начала сезона аварийность снизилась на 60%.
Отмечается, что верификация через Mos ID позволит выявлять нарушителей правил дорожного движения и ограничивать им доступ к аренде. Также можно будет оперативно устанавливать личность виновников ДТП и других чрезвычайных ситуаций, сообщили городские власти.
Для прохождения верификации необходимо иметь полностью заполненную учетную запись на портале mos.ru. Подтвердить ее или с нуля зарегистрироваться на сайте можно уже сейчас с помощью мобильного номера телефона российского оператора связи. При этом пройти верификацию водители каршеринга смогут до ноября 2025 года.
Без этой процедуры доступ к сервисам каршеринга будет приостановлен до момента ее прохождения, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ежедневно москвичи совершают свыше 150 тысяч поездок на арендных автомобилях, при этом каждую машину берут около 5–6 раз в сутки.
Защита аккаунтов
Эксперты перечислили несколько аспектов, в которых верификация через Mos ID сможет повысить безопасность всех участников дорожного движения. Прежде всего дополнительная проверка личности защитит аккаунты пользователей столичных операторов от несанкционированного доступа, а также позволит точнее выявлять фальшивые учетные записи, рассказал в беседе с Москвой 24 автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.
"Эта мера прежде всего направлена на то, чтобы убрать из каршерингов несовершеннолетних, которые сначала взламывают чужие учетки, а затем попадают в тяжелые ДТП на дорогах", – объяснил эксперт.
Еще один потенциальный вектор использования Mos ID – более точное выявление и блокировка аккаунтов с чужими или фальшивыми правами, рассказал в беседе с Москвой 24 ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.
"Операторы каршеринга и сейчас изучают паспорт и водительские права клиента, однако верификация через госпортал открывает больше возможностей, чтобы проверить их подлинность и реальный срок действия, имеющиеся ограничения и отсеять аккаунты "мертвых душ", – пояснил Борисов.
Введение верификации как для электросамокатов, так и каршеринга позволит унифицировать подход ко всему арендному транспорту в Москве. При этом Mos ID постепенно становится универсальным ключом доступа ко всем услугам, заключил Борисов.