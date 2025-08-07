Собянин: пользователи каршеринга будут проходить проверку личности через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каршеринг в Москве начнет проходить верификацию через mos.ru с 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Наш город – мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тысяч поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля", – написал мэр.

Верификация пользователей через Mos ID вводится для безопасности сервиса. Эта мера уже действует для курьеров и пользователей электросамокатов. По словам Собянина, проверка личности продемонстрировала высокую эффективность, снизив аварийность на 60% с начала текущего сезона.



Проверка пользователей каршеринга позволит городу заранее ограничивать доступ к аренде для тех жителей, кто регулярно нарушает ПДД. Правоохранительные органы смогут оперативнее устанавливать личность водителя при чрезвычайной ситуации или аварии.

Для верификации пользователю достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн.

Ранее в Москве запустили рейтинговую систему оценки водителей электросамокатов. Это нужно для повышения безопасности поездок. Операторы изучают опыт водителя, качество парковки, проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики пользователя. Для тех, чей рейтинг окажется недостаточно высоким, специалисты могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов.

