Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 12:35

Мэр Москвы

Собянин: пользователи каршеринга будут проходить проверку личности через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каршеринг в Москве начнет проходить верификацию через mos.ru с 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Наш город – мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тысяч поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля", – написал мэр.

Верификация пользователей через Mos ID вводится для безопасности сервиса. Эта мера уже действует для курьеров и пользователей электросамокатов. По словам Собянина, проверка личности продемонстрировала высокую эффективность, снизив аварийность на 60% с начала текущего сезона.

Проверка пользователей каршеринга позволит городу заранее ограничивать доступ к аренде для тех жителей, кто регулярно нарушает ПДД. Правоохранительные органы смогут оперативнее устанавливать личность водителя при чрезвычайной ситуации или аварии.

Для верификации пользователю достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн.

Ранее в Москве запустили рейтинговую систему оценки водителей электросамокатов. Это нужно для повышения безопасности поездок. Операторы изучают опыт водителя, качество парковки, проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики пользователя. Для тех, чей рейтинг окажется недостаточно высоким, специалисты могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов.

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика