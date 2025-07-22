Юрист Славнов объяснил, как правильно реагировать на автохамов

Агрессивное вождение может спровоцировать серьезную аварию, поэтому важно вовремя распознать опасного водителя. По каким признакам его определить и как в таком случае вести себя на дороге – в материале Москвы 24.

Тревожные "звоночки"

Опасное и агрессивное вождение – это первое, чего нужно опасаться на дороге, рассказала "Газете.ру" клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья "Будь Здоров – Нахабино" Ольга Уманова. Если водитель прибегает к резким маневрам, таким как езда "шашками", подрезания, частые перестроения, игнорирование правил, высокая скорость, близкое следование, необоснованная подача сигнала или мигания дальним светом, это значит, что человек за рулем может находиться в неадекватном состоянии.

Также эксперт предупредила, что стоит насторожиться, когда автомобиль движется зигзагами или заезжает на разметку. Кроме того, неуверенное вождение – еще один повод быть начеку.

Также выявить неадекватного владельца авто можно, обратив внимание на вид его машины: механические повреждения, проблемы с освещением, очень грязное или поврежденное транспортное средство. Важно и то, как выглядит человек за рулем.





Ольга Уманова клинический психолог Признаки видимой неадекватности – это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами.

Эксперт добавила, что такое поведение указывает на проблемы с оценкой риска, самоконтролем и эмпатией.

Также неадекватное вождение может сигнализировать о низкой социальной ответственности, антисоциальном нарциссическом расстройстве личности или нарушении контроля импульсов. Все это является поводом для обращения за помощью к психиатру или клиническому психологу, заключила Уманова.

Плата за хамство

Автохамы подвергают опасности не только себя, но и остальных водителей, напомнил в разговоре с Москвой 24 автоюрист Дмитрий Славнов.

"Такие автомобилисты гоняют, подрезают, "учат" ездить других, перестраиваясь прямо перед чужой машиной и надавливая при этом на газ", – предупредил эксперт.

Он отметил, что для этих нарушителей планируется ужесточить наказание за счет введения новой статьи 12.38 главы 12 КоАП за опасное и агрессивное вождение. На сегодняшний день она еще не вступила в силу, так как законопроект прошел только первое чтение. Документ предполагает штраф от 3 до 5 тысяч рублей, если нарушение зафиксировано впервые, а также лишение прав от 1 до 3 месяцев, если правила не соблюдались во второй раз.

При этом на сегодняшний день бороться с автохамами тоже возможно: необходимо зафиксировать опасное поведение на фото или видео и отправить в ГИБДД.





Дмитрий Славнов автоюрист Инспектор, например, может выписать штраф 500 рублей за неправильное перестроение. Либо за то, что человек гоняет – здесь штраф от 750 рублей, и чем больше было превышение скорости, тем выше сумма.

Эксперт напомнил, что если опасное вождение приведет к ДТП с пострадавшими, и их здоровью будет нанесен легкий вред, то виновнику грозит до 7,5 тысячи рублей штрафа или лишение прав на срок до полутора лет.

"Если же причинен тяжкий вред, то это уже уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, вплоть до лишения свободы на срок в зависимости от тяжести последствий", – отметил Славнов.

Юрист призвал порядочных водителей быть внимательными на дорогах, а в опасных ситуациях сохранять спокойствие и не пытаться обогнать агрессоров.



(когда ладони повернуты на себя. – Прим. ред.) и произнести вслух фразу: "Зачем мне это надо?" (самому проявлять агрессию и пытаться соперничать с недобросовестным автомобилистом). Это очень простой, но при этом действенный способ привести мысли в порядок.

Дмитрий Славнов автоюрист Есть один действенный способ, как успокоиться, если встретил на дороге автохама. Для этого нужно взять верхнюю часть руля обратным хватоми произнести вслух фразу: "Зачем мне это надо?" (самому проявлять агрессию и пытаться соперничать с недобросовестным автомобилистом). Это очень простой, но при этом действенный способ привести мысли в порядок.

О том, что, находясь за рулем, важно сохранять бдительность, напомнил в разговоре с Москвой 24 и независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Избежать экстренных ситуаций поможет соблюдение скоростных правил и дистанции во время вождения", – посоветовал он.

Эксперт добавил, что если проезжающий рядом водитель начал неожиданно перестраиваться, не включая поворотники, подрезать, быстро ускоряться или резко тормозить, то главное – держаться от такой машины как можно дальше.

