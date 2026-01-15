Philenews: экспертиза подтвердила принадлежность найденного на Кипре тела Баумгертнеру

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Медицинская экспертиза тела, найденного на Кипре в районе поисков экс-главы ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, подтвердила, что останки, скорее всего, принадлежат ему. Об этом сообщает издание Philenews со ссылкой на источники.

Процесс идентификации тела все еще продолжается, официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов. Вместе с тем экспертиза пока не определила причины смерти мужчины.

Баумгертнер пропал без вести 7 января. Власти Кипра начали его поиски 11-го числа. К ним были привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники.

14 января на Кипре в районе поисков предпринимателя, где последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, было обнаружено тело непознанного мужчины.

Знакомый Баумгертнера подтвердил СМИ, что найденное тело принадлежало российскому бизнесмену. Он уточнил, что основная версия гибели Баумгертнера – несчастный случай.