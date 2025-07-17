Эксперт Блинкин не исключил запрет электросамокатов в РФ

В Госдуме исключили полный запрет использования электросамокатов на федеральном уровне. При этом в ряде регионов такая мера уже начала действовать. Поможет ли запрет средств индивидуальной мобильности сделать дороги безопаснее для всех участников движения, разбиралась Москва 24.

Первые ласточки?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Благовещенск стал первым городом в России, где полностью запретили использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Мера начала действовать 14 июля.

Как пояснил глава города Олег Имамеев в своих соцсетях, такое решение обеспечит безопасность людей, поможет избежать травм и аварийных ситуаций. Он также подчеркнул, что к полному запрету подобного транспорта власти шли постепенно. В том числе была попытка выстроить диалог с операторами электросамокатов, которая оказалась безуспешной.

"Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла – она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", – написал глава города в своем телеграм-канале.





Олег Имамеев мэр Благовещенска Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения. Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех.

Вслед за Благовещенском прокат СИМ полностью запретили в Елабужском районе Татарстана. Свое решение представители местных властей обосновали тем, что городская инфраструктура не готова к подобному виду транспорта. В частности, отсутствуют велодорожки, специализированные полосы и разметки с дорожными знаками.

Кроме того, операторы проката не могут гарантировать должный уровень безопасности участникам движения. Рост числа самокатов на улицах города угрожает как пешеходам, так и автомобилистам, подчеркнули в пресс-службе местной администрации.

в Москве в ряде зон запрещен проезд на электросамокатах с 12:00 до 23:59 (они отмечены на специальной В Санкт-Петербурге полный запрет на передвижение на арендованных электросамокатах действует в 36 районах, а еще в нескольких районах невозможна парковка такого транспорта – все ограничения отмечены в приложениях кикшеринговых сервисов. Запрет на проезд электросамокатов с 2024 года действует также на некоторых территориях Сочи и Геленджика .

Частичные ограничения на использование СИМ действуют и в других городах России. К примеру,в ряде зон запрещен проезд на электросамокатах с 12:00 до 23:59 (они отмечены на специальной карте ).полный запрет на передвижение на арендованных электросамокатах действует в 36 районах, а еще в нескольких районах невозможна парковка такого транспорта – все ограничения отмечены в приложениях кикшеринговых сервисов. Запрет на проезд электросамокатов с 2024 года действует также на некоторых территориях

При этом в Госдуме исключили возможность полного запрета СИМ на федеральном уровне. Первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев отметил, что у региональных властей достаточно полномочий, чтобы самостоятельно решать, нужно ли вводить ограничения, устанавливать медленные зоны или полностью запрещать использование.

Только для развлечения?

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Использование СИМ, в том числе электросамокатов, может быть запрещено и в других городах России, не исключил в разговоре с Москвой 24 научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его мнению, это возможно в том случае, если местная общественность будет активно отстаивать ограничение, а количество противников такого транспорта перевесит число его активных пользователей.

"Дискуссии на тему запрета СИМ идут по всему миру, не только в России. В Европе есть десятки городов, где такая мера уже применена", – рассказал эксперт.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ На мой взгляд, единственный способ обезопасить всех участников дорожного движения – действительно запретить использовать СИМ в городе, перенести его в парки, на стадионы, специально оборудованные территории. Такой транспорт – популярная вещь, но для развлечения, спорта, отдыха. Электросамокат не предмет регулярной городской мобильности.

По мнению Блинкина, безопасной альтернативой полному запрету может быть только создание для них отдельной инфраструктуры, что практически нереально реализовать даже в передовых городах.

"Выпустить эти самокаты на проезжую часть – смертельно опасно. На пешеходной инфраструктуре они также представляют угрозу для жизни из-за своей мощности. Выпустить их на велодорожки – тоже неразумно, потому что динамика велосипеда и, к примеру, электросамоката совершенно разная", – высказал свое мнение эксперт.

С другой стороны, ограничения на использование такого транспорта, введенные в столице, доказывают, что электросамокаты можно безопасно вписать в городское движение. Об этом Москве 24 заявил гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Мероприятия, которые реализовываются в Москве в последнее время, особенно в текущем сезоне, эффективно снижают количество ДТП с СИМ. По данным столичной Госавтоинспекции, с начала 2025 года число таких аварий снизилось почти на 60%. Это результат и ограничения скорости электросамокатов, и подтверждение личности водителей, и запретные зоны, и многое другое.

В то же время запрет СИМ может не только погубить разросшийся за последние годы кикшеринговый бизнес, но и привести к снижению микромобильности населения, которую он обеспечивает, предупредил Мельников. Регионы могли бы перенять московский опыт, что, с одной стороны, сохранило бы популярный сегодня транспорт, а с другой – увеличило безопасность всех участников дорожного движения, заключил эксперт.

