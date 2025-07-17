Эксперт Блинкин не исключил запрет электросамокатов в РФ

В Госдуме исключили полный запрет использования электросамокатов на федеральном уровне. При этом в ряде регионов такая мера уже начала действовать. Поможет ли запрет средств индивидуальной мобильности сделать дороги безопаснее для всех участников движения, разбиралась Москва 24.
Первые ласточки?
Благовещенск стал первым городом в России, где полностью запретили использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Мера начала действовать 14 июля.
Как пояснил глава города Олег Имамеев в своих соцсетях, такое решение обеспечит безопасность людей, поможет избежать травм и аварийных ситуаций. Он также подчеркнул, что к полному запрету подобного транспорта власти шли постепенно. В том числе была попытка выстроить диалог с операторами электросамокатов, которая оказалась безуспешной.
"Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла – она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", – написал глава города в своем телеграм-канале.
Вслед за Благовещенском прокат СИМ полностью запретили в Елабужском районе Татарстана. Свое решение представители местных властей обосновали тем, что городская инфраструктура не готова к подобному виду транспорта. В частности, отсутствуют велодорожки, специализированные полосы и разметки с дорожными знаками.
Кроме того, операторы проката не могут гарантировать должный уровень безопасности участникам движения. Рост числа самокатов на улицах города угрожает как пешеходам, так и автомобилистам, подчеркнули в пресс-службе местной администрации.
При этом в Госдуме исключили возможность полного запрета СИМ на федеральном уровне. Первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев отметил, что у региональных властей достаточно полномочий, чтобы самостоятельно решать, нужно ли вводить ограничения, устанавливать медленные зоны или полностью запрещать использование.
Только для развлечения?
Использование СИМ, в том числе электросамокатов, может быть запрещено и в других городах России, не исключил в разговоре с Москвой 24 научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его мнению, это возможно в том случае, если местная общественность будет активно отстаивать ограничение, а количество противников такого транспорта перевесит число его активных пользователей.
"Дискуссии на тему запрета СИМ идут по всему миру, не только в России. В Европе есть десятки городов, где такая мера уже применена", – рассказал эксперт.
По мнению Блинкина, безопасной альтернативой полному запрету может быть только создание для них отдельной инфраструктуры, что практически нереально реализовать даже в передовых городах.
"Выпустить эти самокаты на проезжую часть – смертельно опасно. На пешеходной инфраструктуре они также представляют угрозу для жизни из-за своей мощности. Выпустить их на велодорожки – тоже неразумно, потому что динамика велосипеда и, к примеру, электросамоката совершенно разная", – высказал свое мнение эксперт.
С другой стороны, ограничения на использование такого транспорта, введенные в столице, доказывают, что электросамокаты можно безопасно вписать в городское движение. Об этом Москве 24 заявил гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников.
В то же время запрет СИМ может не только погубить разросшийся за последние годы кикшеринговый бизнес, но и привести к снижению микромобильности населения, которую он обеспечивает, предупредил Мельников. Регионы могли бы перенять московский опыт, что, с одной стороны, сохранило бы популярный сегодня транспорт, а с другой – увеличило безопасность всех участников дорожного движения, заключил эксперт.