Полный запрет на прокат электросамокатов введен в Елабуге

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В Елабужском районе Татарстана введен полный запрет на прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает "Татарстан 24" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Представители властей подчеркнули, что рост числа самокатов на улицах и тротуарах угрожает и пешеходам, и автомобилистам. При этом операторы проката не могут гарантировать должный уровень безопасности участникам движения. Администрация подчеркнула, что инфраструктура не готова к такому виду транспорта. В частности, нет велодорожек, специальных полос и разметки с дорожными знаками.

Несмотря на запрет, один из бизнесменов продолжил прокат. Тем не менее его самокаты нашли вне официального пункта выдачи и отправили на штрафстоянку. Позже вопрос с владельцем был урегулирован.

"К любым новым попыткам несанкционированного размещения пунктов проката будут применяться аналогичные меры", – предупредили в администрации.

Ранее полный запрет на использование и размещение СИМ ввели в Благовещенске. До этого в центре города уже частично ограничивали передвижение самокатов, но затем проблема обострилась в других районах. В частности, в городе выросло число аварийных случаев и травм пассажиров.

