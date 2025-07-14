В России появился первый город, в котором запретили электросамокаты

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Благовещенск стал первым городом России, где начал действовать полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Об этом сообщил глава города Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, до этого власти Благовещенска пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. В частности, в центре города было введено частичное ограничение на передвижение на СИМ, на что жители отреагировали позитивно. Однако затем проблема возникла и обострилась в других районах.

На фоне игнорирования правил безопасности, роста количества аварийных случаев и травм пассажиров местные жители начали жаловаться на обстановку, что побудило власти принимать решительные действия. Полный запрет на электросамокаты начал действовать в Благовещенске с 14 июля.

"Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – уточнил Имамеев.

Он подчеркнул, что любое нарушение запрета на использование средств индивидуальной мобильности в пределах Благовещенска будет караться штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Данное решение направлено на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения в городе.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT выразил мнение, в соответствии с которым электросамокаты необходимо убрать из центра всех крупных российских городов. По его словам, данному виду транспорта нет места на туристических улицах, в людных местах и возле транспортных объектов.

"Их наличие и бесконтрольная езда – огромная опасность для окружающих. Я готовлю соответствующее обращение в правительство об изменении ПДД, чтобы изгнать это зло с улиц России туда, где ему место", – обратил внимание парламентарий.

Вместе с тем с 1 июля в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения для курьеров, которые для передвижения используют средства индивидуальной мобильности. В частности, разрешенная скорость курьеров на СИМ при движении по пешеходным зонам, дорожкам и тротуарам снизилась до 10 километров в час.

Более того, работникам служб доставки запрещено передвигаться по некоторым участкам города. Ограничения коснулись участков Гороховой улицы от Адмиралтейского до Загородного проспекта, а также Садовой улицы от набережной Мойки до набережной Фонтанки и канала Грибоедова.