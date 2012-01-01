Юрист Георгиева назвала спорные ситуации при фиксации нарушений с электросамокатами

Москвичам начали приходить штрафы в 100 тысяч рублей за поездки детей на электросамокатах, а также использование одного СИМ вдвоем. Причем о нарушениях сервисам кикшеринга сообщали другие жители города. Насколько объективна такая форма общественного контроля – в материале Москвы 24.

Дорого вышло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В апреле родители несовершеннолетнего москвича получили штраф в 100 тысяч рублей за езду сына на электросамокате сервиса Whoosh. В пресс-службе кикшеринговой компании пояснили, что видео с катанием ребенка в поддержку прислал очевидец. После проверки выяснилось, что несовершеннолетний зарегистрировал аккаунт, солгав о своем настоящем возрасте. Учетная запись уже заблокирована.

"Это была его первая поездка и длилась несколько минут. По видео очевидца самокат и пользователя быстро обнаружили благодаря номеру, дате и месту происшествия", – отметили в пресс-службе.



Арендовать электросамокат в Москве можно только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого у пользователя должна быть полностью заполненная учетная запись на сайте mos.ru. Мера нужна, чтобы отсечь от катания несовершеннолетних. За обход требования предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. В то же время у пользователей есть тестовый период из пяти поездок, который дается для прохождения верификации в комфортном режиме. Если за это время процедура так и не была выполнения, аккаунт заблокируют до момента подтверждения личности.



О еще одном штрафе в 100 тысяч рублей 22 апреля сообщил сервис "Яндекс Go". В Сети появились скриншоты переписки неизвестного со службой поддержки компании: некто отправил специалистам фото женщины, которая везет юного москвича на электросамокате по пешеходному переходу. В итоге жительницу столицы наказали за поездку вдвоем с ребенком и заблокировали ее аккаунт, подтвердили в пресс-службе сервиса.

Спорные ситуации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общественный контроль за нарушителями в целом можно поддержать, сказал Москве 24 председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. Однако в этой ситуации пользователи арендованных средств индивидуальной мобильности и владельцы собственных оказываются в неравных условиях, обратил внимание эксперт.

"Остановить правонарушение, если это возможно, – долг гражданина. Однако озвученные штрафы относятся именно к арендованным самокатам", – отметил Соколов.





Владимир Соколов председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Личные самокаты нельзя контролировать по скорости, в плане нарушений езды вдвоем, втроем. Пользователь арендованного транспортного средства, конечно, будет за такое наказан. А вот личного – такой штраф не получит. Это совершенно разные условия.

Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24, в свою очередь, напомнила, что, если граждане фиксируют нарушения, они обязаны делать это объективно.

"К примеру, при фотофиксации снимок не может быть отредактирован, с какими-либо изменениями. Если это будет соблюдаться, то форма контроля в общем-то неплохая", – сказала эксперт.

При этом в спорных ситуациях сервис, помимо фото, должен предоставить видео возможного нарушения.



Алла Георгиева юрист Это будет доказательством того, что, к примеру, ребенок и взрослый действительно двигались на электросамокате. Ведь они могли просто встать таким образом для фотографии. Еще один спорный момент – как гражданам по внешности определить возраст пользователя. Что делать с подростками, которые на самом деле выглядят взросло?

В любом случае, если пользователь арендованного самоката не согласен со штрафом кикшеринговой компании, он имеет право доказать свою невиновность в суде, добавила Георгиева.

