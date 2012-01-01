Юрист Георгиева назвала спорные ситуации при фиксации нарушений с электросамокатами

Москвичам начали приходить штрафы в 100 тысяч рублей за поездки детей на электросамокатах, а также использование одного СИМ вдвоем. Причем о нарушениях сервисам кикшеринга сообщали другие жители города. Насколько объективна такая форма общественного контроля – в материале Москвы 24.
Дорого вышло
В апреле родители несовершеннолетнего москвича получили штраф в 100 тысяч рублей за езду сына на электросамокате сервиса Whoosh. В пресс-службе кикшеринговой компании пояснили, что видео с катанием ребенка в поддержку прислал очевидец. После проверки выяснилось, что несовершеннолетний зарегистрировал аккаунт, солгав о своем настоящем возрасте. Учетная запись уже заблокирована.
"Это была его первая поездка и длилась несколько минут. По видео очевидца самокат и пользователя быстро обнаружили благодаря номеру, дате и месту происшествия", – отметили в пресс-службе.
В то же время у пользователей есть тестовый период из пяти поездок, который дается для прохождения верификации в комфортном режиме. Если за это время процедура так и не была выполнения, аккаунт заблокируют до момента подтверждения личности.
О еще одном штрафе в 100 тысяч рублей 22 апреля сообщил сервис "Яндекс Go". В Сети появились скриншоты переписки неизвестного со службой поддержки компании: некто отправил специалистам фото женщины, которая везет юного москвича на электросамокате по пешеходному переходу. В итоге жительницу столицы наказали за поездку вдвоем с ребенком и заблокировали ее аккаунт, подтвердили в пресс-службе сервиса.
Спорные ситуации
Общественный контроль за нарушителями в целом можно поддержать, сказал Москве 24 председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. Однако в этой ситуации пользователи арендованных средств индивидуальной мобильности и владельцы собственных оказываются в неравных условиях, обратил внимание эксперт.
"Остановить правонарушение, если это возможно, – долг гражданина. Однако озвученные штрафы относятся именно к арендованным самокатам", – отметил Соколов.
Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24, в свою очередь, напомнила, что, если граждане фиксируют нарушения, они обязаны делать это объективно.
"К примеру, при фотофиксации снимок не может быть отредактирован, с какими-либо изменениями. Если это будет соблюдаться, то форма контроля в общем-то неплохая", – сказала эксперт.
При этом в спорных ситуациях сервис, помимо фото, должен предоставить видео возможного нарушения.
В любом случае, если пользователь арендованного самоката не согласен со штрафом кикшеринговой компании, он имеет право доказать свою невиновность в суде, добавила Георгиева.
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