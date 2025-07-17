Депутат Федяев: полный запрет на электросамокаты в РФ не планируется

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В России не планируется вводить полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

"Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная", – отметил депутат, которого цитирует ТАСС.

По словам Федяева, полномочия региональных властей позволяют в полной мере регулировать эти вопросы: вводить ограничения, устанавливать медленные зоны либо же полностью запрещать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Благовещенск стал первым городом России, где начал действовать полный запрет на размещение и использование СИМ, в том числе электросамокатов. Мера начала действовать в городе с 14 июля.

Теперь любое нарушение запрета в пределах Благовещенска будет караться штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Вскоре после этого аналогичный запрет ввели в Елабужском районе Татарстана. Местные власти заявили, что операторы проката не могут гарантировать должный уровень безопасности участникам движения. Кроме того, инфраструктура не готова к такому виду транспорта.