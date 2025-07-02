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02 июля, 22:07

Происшествия

Проехавший по ТТК на самокате пользователь кикшеринга оштрафован

Фото: Москва 24

Пользователя кикшеринга Whoosh, который проехал на самокате по Третьему транспортному кольцу (ТТК), оштрафовали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кикшеринга.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео, на котором пользователь арендованного самоката едет по краю проезжей части ТТК.

"Мы нашли поездку, пользователя оштрафовали на 5 тысяч рублей и забанили", – ответили там.

До этого Whoosh оштрафовал и заблокировал пользователя, наехавшего на женщину с коляской в Москве. Инцидент произошел на Покровском бульваре, при этом мужчина скрылся с места происшествия.

В Москве заметили экстремальную езду на арендованном самокате

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