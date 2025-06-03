Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мальчик серьезно пострадал, упав с электросамоката на востоке Москвы, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло на 9-й Парковой улице. 12-летний ребенок не справился с управлением транспортного средства. Согласно предварительным данным, электросамокат мощностью 0,26 кВт пострадавший ребенок получил от своего несовершеннолетнего друга. Ему, в свою очередь, СИМ дала мать.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении последней составлены протоколы из-за нарушения статей КоАП РФ о передаче управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, и неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о запрете бесконтрольного использования детьми самокатов мощнее 0,25 кВт во избежание травматизма. Кроме того, для управления такими СИМ необходимо иметь водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Ранее подмосковные медики восстановили лицо 56-летнего мужчины, упавшего с самоката. Пациент столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего получил не только травмы тела, но и ушиб головного мозга, переломы твердого неба и костей лицевого скелета. Оба глаза пострадавшего из-за травм проваливались в пазухи верхней челюсти.

После недели реанимации и операции по реконструкции костей, включая установку пластин в области лба, скул и глазниц, его состояние стабилизировалось. Мужчина уже выписан, речь и мимика восстановлены, но остался дефект щеки, требующий дополнительной операции.