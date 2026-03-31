31 марта, 19:09

Юрист Лютницкая: оповещения реестра воинского учета на "Госуслугах" не являются повесткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оповещения на портале "Госуслуги" о внесении изменений в данные реестра воинского учета не являются повестками в военкомат и не требуют каких-либо действий со стороны получателя. Об этом "Ленте.ру" сообщила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

"Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на "Госуслуги" придет повестка. В повестке будет указано основание для явки в военкомат и, соответственно, дата, с какой необходимо явиться", – объяснила она.

По словам Лютницкой, рассылка уведомлений обусловлена переводом работы военкоматов в электронный формат. Эксперт отметила, что спутать подобные оповещения с настоящей повесткой невозможно.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что эксперимент по отправке повесток гражданам исключительно в электронном виде, который проводился на территории Марий Эл, Москвы, Рязанской и Сахалинской областей, показал положительные результаты.

По его словам, сформированные повестки доставлялись гражданам в бумажном виде (в других регионах. – Прим. ред.), а также публиковались в электронном реестре повесток, доступном для всех. Граждане получали уведомления в свои личные кабинеты на портале "Госуслуги" о факте размещения повестки.

