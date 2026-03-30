30 марта, 08:17

Эксперимент по отправке электронных повесток в 4 регионах РФ оценили положительно

Эксперимент по отправке повесток гражданам исключительно в электронном виде, который проводился на территории Марий Эл, Москвы, Рязанской и Сахалинской областей, показал положительные результаты. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Мероприятия, связанные с призывом, действительно проводились с применением реестра воинского учета, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, сформированные повестки доставлялись гражданам в бумажном виде (в других регионах. – Прим. ред.), а также публиковались в электронном реестре повесток, доступном для всех. Граждане получали уведомления в свои личные кабинеты на портале "Госуслуги" о факте размещения повестки.

При этом, по правилам, если призыв осуществляется круглогодично, срок явки по повестке в военкомат не должен превышать 30 дней с даты ее появления в реестре. Бурдинский также напомнил, что отправка призывников к месту службы осуществляется дважды в год, в традиционные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В начале марта Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

политикаобщество

