Почти 500 школьников и студентов колледжей примут участие в чемпионате "Профессионал"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 500 школьников старше 14 лет и студентов колледжей из 74 регионов страны примут участие в итоговом межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы", передал портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"На соревнованиях участники демонстрируют навыки по самым востребованным для города специальностям – от токарных работ до цифрового дизайна одежды. Всего юные москвичи выступят в 38 компетенциях", – добавили в департаменте.

Сами состязания в столице пройдут на базе 19 колледжей. Например, умения использовать технологии обработки покажут во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", а в Первом московском образовательном комплексе – проектирование одежды.

Для победы в этапе необходимо выполнить задание по определенной компетенции за установленное время. Жюри оценит точность и качество его исполнения. Свыше 600 профессионалов, включая различных экспертов, будут следить за ходом итогового этапа.

Ожидается, что все мероприятия в рамках межрегиональных состязаний пройдут до 30 апреля. Финальные соревнования состоятся в мае в Нижнем Новгороде, в августе в Калуге и в ноябре в Санкт-Петербурге.

