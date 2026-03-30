Более 10 тыс школьников поучаствовали в естественно-научном марафоне в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве подвели итоги естественно-научного марафона для учеников 7–9-х классов. В нем поучаствовали более 10 тысяч ребят, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

В департаменте рассказали, что на марафоне школьники, углубленно изучающие химию, биологию и физику, выполняют междисциплинарные практико-ориентированные задания. В этом году они решали межпредметные задачи, которые охватывают разные области естественных наук.

Задания для состязания разработали эксперты вузов-партнеров и методисты Института развития профильного обучения МГПУ. Материалы и задачи подобрали в соответствии с возрастом и уровнем знаний школьников.

Например, ученики 7–8-х классов по изображению отпечатка вымершего растения устанавливали его современных родственников, а ученики 8–9-х классов по фотографии определяли тип ткани и функцию клеток биологического объекта.

Кроме того, ребята рассчитывали количество оксида бария для получения порции рентгеноконтрастного вещества при исследовании желудка, а также по электронной конфигурации атома определяли название химического элемента и составляли формулы его соединений.

Они идентифицировали тип зуба и его номер по панорамному рентген-снимку и вычисляли фокусное расстояние хрусталика глаза человека, исходя из его оптической силы.

Победителями и призерами марафона стали свыше 2,6 тысячи школьников. Они получили цифровые дипломы, которые публикуются в профиле ученика в "Московской электронной школе" (МЭШ).

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 4 года интерес детей к естественно-научной вертикали в столичных школах вырос в 2 раза. К настоящему моменту естественно-научные классы открыты в 50% образовательных учреждений Москвы. В них обучаются 15 тысяч детей.