30 марта, 09:17

Происшествия

Экс-врио главы департамента строительства Росгвадии Жеребцов заключен под стражу

Фото: 123RF.соm/sasun1990

Суд заключил под стражу до 15 мая экс-врио руководителя департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, Жеребцов написал явку с повинной и признался в хищении бюджетных средств Росгвардии. В рамках госконтракта компания "Виту проект" должна была выполнить благоустройство и строительные работы военного городка Новосибирского военного института войск нацгвардии.

Жеребцов и другие неустановленные должностные лица 9-го Центра заказчика-застройщика Росгвардии вступили в преступный сговор с руководством компании для хищения средств на сумму почти 84 миллиона рублей.

По данным следствия, фигурант дела и другие соучастники знали, что "Виту проект" прекратила работы в рамках контракта, но они продлили срок выполнения договора и помогли увеличить его цену на 83,7 миллиона рублей. Эта сумма была перечислена на счет компании в качестве аванса.

Ранее суд заключил под стражу гендиректора "Виту проект" Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Оба фигуранта свою вину не признают.

До этого в Ростове-на-Дону пресекли другой случай мошенничества при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2025 году руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, при исполнении госконтрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. В результате этих действий было похищено более 68 миллионов рублей.

