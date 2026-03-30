Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 10:25

Политика

Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ

Фото: 123RF.com/emmoth

Генерал-майор Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии Тимо Херранен объяснил решение не сбивать упавшие в стране беспилотники, так как те не были признаны представляющими угрозу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию Iltalehti.

Ранее в районе города Коувола упали неизвестные БПЛА, которые финские силы противовоздушной обороны (ПВО) не стали сбивать. Генерал объяснил, что один из дронов был обнаружен и идентифицирован истребителем, однако решение об открытии огня принято не было. Уточняется, что это было также связано с тем, чтобы предотвратить возможный сопутствующий ущерб.

При этом министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Хельсинки относятся к этому инциденту очень серьезно – сразу после появлений БПЛА в воздушном пространстве государства компетентные службы оперативно отреагировали на ЧП.

Кроме того, премьер-министр страны Петтери Орпо предположил, что в стране, скорее всего, упали украинские беспилотники. Орпо назвал произошедшее "нарушением территориальной целостности страны".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика