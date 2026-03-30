Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 10:16

Происшествия

ВСУ беспилотниками атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Фото: 123RF.com/oscarporrasinf

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области. Об этом в MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Жилые и социальные объекты повреждены не были. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Делать фото и видео дронов, а также последствий их применения запрещено, напомнил Федорищев. Он также призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее вражеские дроны также атаковали одно из промышленных предприятий в городе Губахе Пермского края. Пострадавших не было, на месте происшествия работали оперативные службы.

Еще один инцидент произошел в Тихорецком районе Краснодарского края. Там возник пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 83 человека и 26 единиц техники.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика