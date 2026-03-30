NDTV: мужчина в Индии убил мороженщика серпом и похитил его голову

В Индии, штат Уттар-Прадеш, 50-летний мужчина по имени Шанкар Ядав убил продавца мороженого и похитил его голову, сообщает "Радио 1" со ссылкой на NDTV.

Погибший – 25-летний мужчина Баблу, он торговал мороженым в населенном пункте. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент Ядав схватил серп и перерезал Баблу горло, после чего обезглавил погибшего. Это произошло на глазах у свидетелей.

После этого злоумышленник унес голову домой. Когда на место прибыли правоохранители, Ядав находился дома и готовил еду, а голова в это время лежала рядом с ним. В настоящий момент мужчина задержан, а орудие убийства изъято как вещественное доказательство.

