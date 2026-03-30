Памфилова стала первым в истории РФ председателем ЦИК, переизбранным на третий срок

Элла Памфилова стала первым в истории России председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК), переизбранным на третий срок полномочий.

Решение о переизбрании на следующие 5 лет принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК. За Памфилову единогласно проголосовали все 15 членов комиссии.

Памфилов является главой Центризбиркома с 2016 года. До нее председателями комиссии по два срока были Александр Вешняков и Владимир Чуров. Первый председатель ЦИК Николай Рябов, а также сменивший его в 1996 году Александр Иванченко занимали данный пост по одному сроку.

В 2026 году запланированы свыше 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Единый день голосования состоится 20 сентября.

В 7 регионах будут проводиться выборы высших должностных лиц, однако к моменту старта кампании это число может увеличиться. Также в 39 российских регионах в единый день голосования пройдут выборы депутатов местных парламентов. Ведется подготовка и к выборам депутатов Государственной думы 9-го созыва.

