Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 12:04

Политика

Генштаб РФ назвал срок явки по повестке в военкомат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок явки лиц, подлежащих призыву по повестке в военкомат, не может превышать 30 дней с момента ее размещения в электронном реестре, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Евгений Бурдинский.

"Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года", – напомнил он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Бурдинского, срок в 30 дней с даты размещения повестки в реестре в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина. При этом отправка призывников к месту службы будет осуществляться, как и ранее, дважды в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее кабмин РФ разрешил призывникам не являться лично в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы. Личная явка призывника будет необязательной только при наличии достаточных сведений в реестре воинского учета.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика