Генштаб РФ назвал срок явки по повестке в военкомат

Срок явки лиц, подлежащих призыву по повестке в военкомат, не может превышать 30 дней с момента ее размещения в электронном реестре, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Евгений Бурдинский.

"Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года", – напомнил он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Бурдинского, срок в 30 дней с даты размещения повестки в реестре в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина. При этом отправка призывников к месту службы будет осуществляться, как и ранее, дважды в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее кабмин РФ разрешил призывникам не являться лично в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы. Личная явка призывника будет необязательной только при наличии достаточных сведений в реестре воинского учета.

