Telegram заблокировал более 150 тыс групп и каналов 28–29 марта

Администрация мессенджера Telegram заблокировала более 150 тысяч каналов и групп 28–29 марта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные платформы.

Согласно статистике, площадка каждый день блокирует от 60 до 90 тысяч сообществ. В воскресенье, 29 марта, показатель составил около 77 тысяч штук. Всего с начала года за нарушение правил сервиса ограничили доступ к 11,1 миллиона пабликов.

Работа мессенджера ограничивается в России с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали несоблюдение площадкой российских законов.

Как писали СМИ, блокировка Telegram может произойти 1 апреля. В РКН по этому вопросу не имеют дополнительной информации.

Член СПЧ Александр Ионов заявил о высокой вероятности того, что команда сервиса выполнит требования законодательства РФ, после чего работа платформы будет восстановлена.