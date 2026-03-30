30 марта, 12:52

Песков заявил, что новой мобилизации в России нет на повестке дня

В России не планируется новая мобилизация, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба. Ранее тот заявил, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация.

"Такой темы нет на повестке дня", – подчеркнул Песков.

О том, что нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, также сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, тех лиц, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.

Медведев объяснил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек, не считая добровольцев. Он уточнил, что речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих. Они уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы.

Между тем с 10 апреля в Генштабе РФ начнут разъяснять вопросы, связанные с призывом на военную службу. Номера телефонов, по которым россияне смогут уточнить интересующие их детали, представлены на сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы". Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

