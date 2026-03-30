Москвичи могут менять зимнюю резину на летнюю с 6 апреля

Автомобилисты Москвы смогут сменить зимнюю резину на летнюю уже на неделе с 6 по 12 апреля. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов.

По его словам, западная часть Московской области может переходить на летнюю резину через неделю, а восточная – через 10 дней.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура днем поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

На приближение теплового фронта к мегаполису также указали появлявшиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", отметил синоптик Анатолий Цыганков. Такое явление формируется на высоте 8–10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги.

