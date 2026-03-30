Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 12:48

Транспорт

Москвичи могут менять зимнюю резину на летнюю с 6 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилисты Москвы смогут сменить зимнюю резину на летнюю уже на неделе с 6 по 12 апреля. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов.

По его словам, западная часть Московской области может переходить на летнюю резину через неделю, а восточная – через 10 дней.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура днем поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

На приближение теплового фронта к мегаполису также указали появлявшиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", отметил синоптик Анатолий Цыганков. Такое явление формируется на высоте 8–10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика