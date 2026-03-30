До 19 градусов тепла ожидается до конца недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 19 градусов тепла будет на этой неделе в Москве, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в середине недели до столичного региона дойдет "размытая циклоническая депрессия", унаследованная от каспийского циклона. В связи с этим могут пройти умеренные дожди.

"То есть у нас положительные температуры: ночью – плюс 1–6 градусов и днем – плюс 13–18 градусов. Первые два дня солнечные и ясные, а со среды (1 апреля 2026 года. – Прим. ред.) увеличение облачности и большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора", – добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве сошел снежный покров. 5 сантиметров снега осталось лишь на метеостанции в Тушине. При этом в Московской области 3 сантиметра снега зафиксированы в Михайловском и Черустях, 4 сантиметра – в Коломне и 7 сантиметров – в Кашире, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.