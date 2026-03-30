30 марта, 13:45

Общество

До 19 градусов тепла ожидается до конца недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 19 градусов тепла будет на этой неделе в Москве, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в середине недели до столичного региона дойдет "размытая циклоническая депрессия", унаследованная от каспийского циклона. В связи с этим могут пройти умеренные дожди.

"То есть у нас положительные температуры: ночью – плюс 1–6 градусов и днем – плюс 13–18 градусов. Первые два дня солнечные и ясные, а со среды (1 апреля 2026 года. – Прим. ред.) увеличение облачности и большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора", – добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве сошел снежный покров. 5 сантиметров снега осталось лишь на метеостанции в Тушине. При этом в Московской области 3 сантиметра снега зафиксированы в Михайловском и Черустях, 4 сантиметра – в Коломне и 7 сантиметров – в Кашире, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец.

Март 2026 года в Москве станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

