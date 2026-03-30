"Мобилет" приглашает на выставку "Эффект памяти" в Музее В. А. Тропинина

"Мосбилет" приглашает всех желающих в Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени на выставку "Эффект памяти", посвященную фотографии XIX века. Об это сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выставка открыта до 26 апреля. Посетить ее можно по билетам.

Там можно будет увидеть дамский браслет, в который вставлен дагеротипный портрет императора Николая I. Интересен он тем, что обычно в украшениях того времени были живописные миниатюры, а не фотографии.

Дагеротипия – это самая ранняя технология получения фотографии. Разработал ее в 1839 году французский художник и химик Луи Дагер. Посеребренная медная пластина обрабатывалась парами йода и помещалась на полчаса в особую камеру. После этого для проявления снимка использовались пары ртути.

Этот метод был достаточно сложным и опасным, так как ртуть и йод являются токсичными веществами. Кроме того, снимок делался долго и позирующему человеку приходилось находиться в неподвижном состоянии на протяжении получаса, чтобы изображение не смазалось.

В 1841 году появилась коллотипия. Так изображение получали в два раза быстрее. Но позже она сменилась альбуминовой печатью, благодаря которой человеку приходилось замирать всего на 2–3 минуты. С появлением этой технологии популярными стали визитные карточки с фотографиями, которые также можно увидеть на выставке.

В конце 1830-х – начале 1840-х годов начали появляться фотографические ателье, владельцы которых добавляли в свои работы элементы живописи. Особое внимание уделяли фону. Основная идея – сделать так, чтобы было трудно понять, настоящие детали ли изображены на фотографии или же это рисунок. Кроме того, применялись и зеркала для создания глубины на снимке.

В 1860–1870-е начала распространяться преддокументальная фотография. Матера стали фотографировать за пределами студии. На снимках можно было увидеть студентов, преподавателей, врачей и представителей других профессий будто бы во время работы.

Также фотоаппараты начали применять историки и этнографы во время экспедиций по изучению народов и культур. Многие коллекционеры приобретали снимки в жанре "русские типы". На них были изображены представители всех социальных слоев.

В то же время фотографии начали использовать в документах. На выставке, например, представлен проездной билет со снимком пассажира.

Целый раздел экспозиции посвятили фотографической ретуши. Фотографами нередко становились художники, которые прорисовывали детали. Гости выставки могут увидеть, как на снимках героям добавляли усы или выделяли скулы.

Еще один интересный прием, который можно увидеть – тиснение. Украшения или пуговицы на фотографиях подавливали так, чтобы получился объем.

Также фотографии раскрашивали акварелью – накладывали полупрозрачные слои на черно-белые снимки. В некоторых случаях мастера расписывали часть элементов, а в некоторых – все изображение целиком. Тогда же появился и ярмарочный стиль, когда лицо человека наклеивали на уже существующий шаблон.

Одним из самых ярких экспонатов стал альбом, сделанный в багетно-переплетной мастерской Петра Бараша, который был племянником художника Василия Тропинина. Им была подготовлена основа, а наполнением занимались уже другие люди.

В нем собраны портреты людей и изображения питомцев. Например, на одном снимке можно увидеть Пичуна – пса баронессы Марии Фредерикс, фрейлины императорского двора.

С 1850-х годов многие начали коллекционировать фотографии. Нередко собирали и портреты известных личностей. Например, на выставке есть два фото Ивана Тургенева. Часто некоторые такие снимки делали хитростью. Если в ателье приходил знаменитый человек, ему могли сказать, что первый кадр не удался, и предложить сделать еще один – за счет ателье. Вторые экземпляры покупали коллекционеры.

