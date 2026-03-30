Россия пригрозила Лондону ответом на возможную эскалацию

Россия даст необходимый ответ незамедлительно, если Лондон пойдет на эскалацию. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Таким образом ведомство прокомментировало тот факт, что один из британских дипломатов при оформлении въезда в Россию указал заведомо ложные сведения о себе, нарушив закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ. Кроме того, российские правоохранители выявили признаки его причастности к британским спецслужбам и возможной разведывательной деятельности на территории страны.

Дипведомство вызвало временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакиа и заявило решительный протест из-за нарушений со стороны сотрудника британского посольства.

Вместе с тем российская сторона уведомила Лондон об отзыве аккредитации данного сотрудника на основании положений статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В МИД также напомнили, что случаи предоставления недостоверных данных британскими дипломатами уже фиксировались ранее и вызывали жесткую реакцию Москвы.

В феврале власти Великобритании отозвали аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. В МИД Соединенного Королевства это назвали ответной мерой на высылку британского дипломата из Москвы и предупредили, что любые дальнейшие меры со стороны РФ будут расцениваться как эскалация ситуации.