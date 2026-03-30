Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 08:59

Общество

Вакцину от конго-крымской лихорадки могут создать в течение нескольких месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцину от конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются "клещи-мутанты" рода Hyalomma, могут создать в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Пока у нас нет заказа на разработку подобной вакцины. <...> Для создания вакцины можно использовать одну из проверенных платформ, которые ранее применялись против других возбудителей. Если будет принято соответствующее решение и выделено финансирование, то эта работа займет месяцы", – сказал ученый.

С 18 марта стали поступать первые сведения о появлении ранее нехарактерных для южных регионов России клещей в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что данный вид клещей обитает на юге страны и вряд ли сможет распространиться в Подмосковье из-за неблагоприятных для него климатических условий.

Вместе с тем в ведомстве развенчали миф о том, что клещи могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Соответствующая информация является недостоверным стереотипом, подчеркнули специалисты. В частности, лесные и таежные клещи, переносящие энцефалит и боррелиоз, обитают в траве на высоте до 70 сантиметров.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика