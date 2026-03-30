Вакцину от конго-крымской лихорадки могут создать в течение нескольких месяцев

Вакцину от конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются "клещи-мутанты" рода Hyalomma, могут создать в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Пока у нас нет заказа на разработку подобной вакцины. <...> Для создания вакцины можно использовать одну из проверенных платформ, которые ранее применялись против других возбудителей. Если будет принято соответствующее решение и выделено финансирование, то эта работа займет месяцы", – сказал ученый.

С 18 марта стали поступать первые сведения о появлении ранее нехарактерных для южных регионов России клещей в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что данный вид клещей обитает на юге страны и вряд ли сможет распространиться в Подмосковье из-за неблагоприятных для него климатических условий.

Вместе с тем в ведомстве развенчали миф о том, что клещи могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Соответствующая информация является недостоверным стереотипом, подчеркнули специалисты. В частности, лесные и таежные клещи, переносящие энцефалит и боррелиоз, обитают в траве на высоте до 70 сантиметров.