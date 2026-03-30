30 марта, 08:55
Режим ЧС введен в Таганроге после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий Таганрога после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале заявила мэр города Светлана Камбулова.
По словам главы Таганрога, саперы будут работать в районе дома 19 по улице А. Крюйса. Эту территорию оцепили и перекрыли движение.
"Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям", – добавила Камбулова.
Кроме того, комиссия по оценке нанесенного ущерба уже приступила к своей работе. Жителей призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и срочно звонить в экстренные службы.
Атака дронов ВСУ на город началась в ночь на 30 марта. В результате повреждения получили 12 многоквартирных и 27 частных жилых домов. Всего во время вражеской атаки пострадали 8 человек. Один мирный житель скончался.