Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 08:53

Происшествия

Девочка пострадала при падении лифта в Красноярске

Фото: MAX/"Прокуратура Красноярского края"

Ребенок пострадал при падении лифта в жилом доме на 1-й Хабаровской улице в Красноярске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 29 марта из-за неправильной работы автоматики и экстренного торможения с 14-го по 8-й этаж. В кабине находилась 15-летняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.

Уточняется, что дом, в котором упал лифт, находится под управлением ООО УК "Капитал". В этом году в отношении сотрудников организации 2 раза возбуждали административные дела за нарушения порядка содержания общедомового имущества.

Правоохранители организовали проверку, в ходе которой оценят действия управляющей компании, застройщика и уполномоченных органов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование поставлено на контроль прокуратуры.

Ранее лифт с мужчиной рухнул с 8-го этажа в одном из домов в Арзамасе Нижегородской области. Пассажир получил травмы, однако его жизни ничего не угрожало. Было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика