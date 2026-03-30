Ресторатор Григурко: стоимость доставки выросла из-за логистики и цен на упаковку

Фото: 123RF.соm/olgasamoilova

Рынок доставки еды за последние годы кардинально изменился, и немалую роль в этом сыграл рост стоимости данных услуг. Если раньше сервисы субсидировали заказы, то теперь основную нагрузку по оплате несет клиент. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ру" ресторатор Алексей Григурко.

"Первое, что формирует разницу в 30–50% между залом и приложением, это комиссия агрегатора. В среднем по рынку она держится на уровне 20–35% от чека. Для ресторана это критично: маржинальность в общепите редко превышает 10–15%. Поэтому заведения вынуждены перекладывать эту нагрузку на клиента, поднимая цены в приложении на 10–30%", – пояснил эксперт.

Дополнительную нагрузку создают расходы на логистику и сервис. Доставка в крупных городах обходится платформам в сотни рублей, а вместе с затратами на IT-инфраструктуру и поддержку формирует сервисные сборы и платную доставку.

Еще один фактор – исчезновение прежних скидок. Если раньше агрегаторы активно раздавали промокоды за счет инвестиций, то теперь реальные акции сменились кешбэком, лишь частично компенсирующим рост цен.

На стоимость влияет также и удорожание продуктов, упаковки и сопутствующих позиций, которые все чаще продаются отдельно. При этом качество доставки не всегда растет, так как ответственность распределена между рестораном, платформой и курьером.

"Это попытка сделать доставку устойчивым бизнесом без внешних дотаций. И в этой модели дешевизны уже не будет. Но есть и альтернативный сценарий: постепенный возврат части клиентов к прямым заказам", – пояснил Григурко.

