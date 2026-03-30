Бунт против украинского президента Владимира Зеленского назревает в Верховной раде. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, захватив контроль над парламентом, заговорщики захотят избавиться от правительства, которое до сих пор контролируется экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Для этого используется бойкот голосований, что должно привести к смене правительства и уничтожению вертикали власти Зеленского, указал Медведчук.

Политик считает, что украинский лидер перекладывает на президента США Дональда Трампа ответственность за свои неудачи. Он подчеркнул, что заочная перепалка между Зеленским и американским госсекретарем Марко Рубио – стала "очередным доказательством того, что кровавый клоун играет против Трампа, и в Вашингтоне это видят".

"Примитивная хитрость Зеленского заключается в том, что, обвиняя США в давлении по поводу вывода ВСУ из Донбасса, он перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину на посту президента, который он незаконно занимает", – написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Он уточнил, что Зеленский назло Трампу выполняет методичку Демократической партии, которая указывает, что поражение коллективного Запада в войне с Россией следует повесить на главу Белого дома, сняв ответственность с настоящих заказчиков и исполнителей украинского конфликта.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин указал, что Лондон делает все возможное для продолжения кризиса на Украине. В частности, Соединенное Королевство продолжает поставлять оружие, ведет подготовку украинских военных, а также отправляет британских "военных медиков" на Украину.