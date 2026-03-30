30 марта, 09:53

Политика

Медведчук заявил о назревающем бунте против Зеленского в Верховной раде

Бунт против украинского президента Владимира Зеленского назревает в Верховной раде. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, захватив контроль над парламентом, заговорщики захотят избавиться от правительства, которое до сих пор контролируется экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Для этого используется бойкот голосований, что должно привести к смене правительства и уничтожению вертикали власти Зеленского, указал Медведчук.

Политик считает, что украинский лидер перекладывает на президента США Дональда Трампа ответственность за свои неудачи. Он подчеркнул, что заочная перепалка между Зеленским и американским госсекретарем Марко Рубио – стала "очередным доказательством того, что кровавый клоун играет против Трампа, и в Вашингтоне это видят".

"Примитивная хитрость Зеленского заключается в том, что, обвиняя США в давлении по поводу вывода ВСУ из Донбасса, он перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину на посту президента, который он незаконно занимает", – написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Он уточнил, что Зеленский назло Трампу выполняет методичку Демократической партии, которая указывает, что поражение коллективного Запада в войне с Россией следует повесить на главу Белого дома, сняв ответственность с настоящих заказчиков и исполнителей украинского конфликта.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин указал, что Лондон делает все возможное для продолжения кризиса на Украине. В частности, Соединенное Королевство продолжает поставлять оружие, ведет подготовку украинских военных, а также отправляет британских "военных медиков" на Украину.

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

