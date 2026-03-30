Жители 4 сел эвакуированы в Хасавюртовском районе Дагестана из-за наводнений

Жителей сел Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль в Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали из-за наводнений. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в указанных населенных пунктах пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Люди находятся в пунктах временного размещения (ПВР) и обеспечены всем необходимым. Некоторые предпочли остаться у родственников.

"В Чагаротар угроза затопления миновала благодаря работам по укреплению русла реки Аксайка", – добавил Меликов.

По информации пресс-службы МЧС России, ситуация в Дагестане стабилизируется. За сутки от воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков дорог. Затопленными остаются 235 жилых дома, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог.

"В 7 пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка. На месте психологами МЧС России оказывается вся необходимая помощь", – указали в ведомстве.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в регионе. Они проводят мониторинг гидрологической обстановки, откачивают воду и убирают мусор из помещений. Передислокация сил и средств проводится с учетом спада уровня воды. В районах, где дома освободились от воды, начали работать комиссии для оценки нанесенного ущерба.



"Сотрудники МЧС России и МЧС Дагестана работают в круглосуточном режиме. Работа всех экстренных служб направлена на скорейшее восстановление жизнедеятельности населения. К проведению аварийно-восстановительных работ энерго- и газоснабжения привлечено порядка 250 человек и 82 единицы техники", – добавили в пресс-службе.

Всего к ликвидации последствий непогоды от РСЧС привлечено 673 человека и 224 единицы техники.

О наводнениях в Дагестане из-за непогоды стало известно 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Из-за стихии в республике произошли массовые отключения электричества и воды. Ведутся аварийно-восстановительные работы, организованы подвоз питьевой воды и размещение граждан в ПВР, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего, по ее данным, было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей.