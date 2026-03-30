30 марта, 10:02

Происшествия

В ЛНР извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии

Фото: МАХ/"Следком"

Сотрудники Следственного комитета (СК) России извлекли 12 тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии в Луганской Народной Республике (ЛНР), передала пресс-служба СК.

До 2022 года Северодонецк в ЛНР находился под контролем украинских войск. Когда российские войска вошли в город, украинские силы продолжали совершать зверства, расстреливая мирных жителей, добавили в СК. По факту преступлений следователи возбудили уголовные дела по статьям 356 и 357 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте" и "Геноцид").

По версии следствия, жителей убивали за стремление стать гражданами РФ и за получение гуманитарной помощи. Мирные граждане были вынуждены хоронить своих близких и знакомых в братских могилах, одна из которых находилась у поселка Лесная дача.

С началом весеннего периода специалисты возобновили извлечение тел из массового захоронения. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические.

До этого здесь уже обнаружили свыше 260 тел мирных жителей, у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также отсутствовали конечности. По данным СК, в данной могиле могут покоиться еще порядка 300 человек.

Ранее в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены тела 524 погибших. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ракетным обстрелам, массовым налетам БПЛА и FPV-дронов со стороны Украины чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области.

Читайте также


Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

