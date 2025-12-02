Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

В Курской области началась работа над объединенным мемориалом жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что очень важно увековечивать память героев, поэтому в Курской области появятся несколько новых памятников и мемориалов. Власти региона приступают к этой работе совместно с Российским военно-историческим обществом.

"У нас захоронения, где рядом лежат жертвы фашистов времен Великой Отечественной войны и мирные жители, ставшие жертвами нацизма сегодняшнего дня", – сказал Хинштейн.

Губернатор также рассказал президенту о формировании Белой книги объектов культурного наследия, которые пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, к настоящему моменту в нее вошли уже 79 памятников и 7 храмов. Хинштейн подчеркнул, что все герои будут увековечены. Также готовится музеефикация ключевых мест и событий.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил установить мемориал военным КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. По его мнению, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы перед внешними угрозами.

