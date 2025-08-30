Хинштейн: пропавшими результате вторжения ВСУ признаны 590 жителей Курской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Юрий Конопатов

В Курской области пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ считаются 590 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Мы понимаем местонахождение 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, и погибших)", – уточнил политик.

Он добавил, что всего в реестре единого списка курян, связь с которыми утратили родственники, сейчас находятся 2 132 человека.

"Установлена судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. <...> О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", – отметил Хинштейн.

Еще 23 курянина находятся в Сумской области, уточнил глава региона. По его словам, по ним сейчас идет переговорный процесс.

"Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что", – подчеркнул губернатор Курской области.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены свыше 6 тысяч человек, которые числились пропавшими без вести.

Омбудсмен отметила, что такой результат стал возможен благодаря налаженному взаимодействию с офисом украинского уполномоченного по правам человека и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Сторонам удалось выработать алгоритм совместных действий по установлению судеб пропавших людей.

