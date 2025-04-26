Москалькова сообщила о 52 жителях Курской области, удерживаемых Украиной

Фото: kremlin.ru

Киевский режим до сих пор удерживает 52 жителей Курской области, которые ранее были вывезены украинскими военными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как отметила омбудсмен, действия Украины происходят с нарушением международных норм и принципов справедливости и человечности. Вместе с тем она поздравила российских военнослужащих с освобождением от украинских формирований.

"Мы скорбим по всем погибшим, по разрушенным селам и храмам. Наше сердце с теми, кто лишился своего крова, родных, близких и друзей. Наш долг – сделать все, чтобы жизнь курян стала еще краше", – написала Москалькова в телеграм-канале.

Ранее омбудсмен указала, что Киев все еще не дал окончательный положительный ответ на вопрос о возвращении жителей субъекта. Она отметила, что российская сторона находится в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста и Украиной по этому вопросу.

26 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом региона, следует из доклада главы Генштаба.

Повреждения и разрушения на освобожденных территориях оперативно оценят, после чего специалисты приступят к восстановительным работам, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в Курской области предстоит масштабная работа по восстановлению объектов.