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На планах украинского президента Владимира Зеленского по обмену Курской области поставлен "жирный крест", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Освобождение Курской области – веха, которая отразится и на международных процессах", – написал он в телеграм-канале.

По словам посла, теперь позиции и "варианты торга" Зеленского ослаблены. Кроме того, указал Мирошник, поддержки западных стран не хватило для сохранения украинской армии на территории Курской области. Это, отметил он, стало доказательством того, что Киев не может противостоять российскому вооружению.

"Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно", – добавил посол.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта, следует из доклада главы Генштаба.

На освобожденных территориях Курской области оперативно оценят повреждения, после чего специалисты приступят к восстановительным работам, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил, что в регионе предстоит масштабная работа по восстановлению объектов, которые были повреждены или разрушены.