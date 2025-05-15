Москалькова: свыше 6 тысяч человек из числа без вести пропавших нашли в зоне СВО

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены свыше 6 тысяч человек, которые числились пропавшими без вести. Об этом на заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов, посвященному вопросам защиты прав участников и ветеранов боевых действий, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Москалькова отметила, такой результат стал возможен благодаря налаженному взаимодействию с офисом украинского омбудсмена и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Сторонам удалось выработать алгоритм совместных действий по установлению судеб пропавших людей.

Также она сообщила, что представители МККК и украинского омбудсмена посетили свыше 2 тысяч российских военнослужащих, находящихся в украинском плену и вручили им письма и посылки от родственников. Аналогичные действия предпринимаются и в отношении украинских военнослужащих, находящихся в плену в России.

Ранее Москалькова провела переговоры о возвращении жителей Курской области из Сум, которые были вывезены с территории субъекта во время оккупации украинскими боевиками. По словам омбудсмена, она вернулась с переговоров ночью. Москалькова отметила, что разговор был тяжелым.