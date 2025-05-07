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07 мая, 12:55

Политика

Москалькова провела переговоры о возвращении жителей Курской области из Сум

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На белорусско-украинской границе прошли переговоры о возвращении из Сум жителей Курской области, которые были вывезены с территории субъекта во время оккупации украинскими боевиками. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, она вернулась с переговоров ночью. Москалькова отметила, что разговор был тяжелым.

Ранее Москалькова заявляла, что киевский режим удерживает 52 курян. Омбудсмен подчеркивала, что действия Украины происходят с нарушением международных норм и принципов справедливости и человечности.

Кроме того, Киев все еще не дал окончательный положительный ответ на вопрос о возвращении жителей субъекта. Российская сторона находится в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста и Украиной по этому вопросу.

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